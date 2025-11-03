Policiales > Accidente en Valle Fértil
Impactante vuelco en Valle Fértil: un hombre terminó con un golpe en la cabeza
POR REDACCIÓN
Un accidente vial ocurrió este lunes 3 de noviembre de 2025 en la zona del Valle Fértil, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y volcó mientras se dirigía hacia la provincia de La Rioja.
El siniestro se produjo en la ruta 511, que conecta San Ramón con el límite riojano. Según fuentes policiales, el conductor fue identificado como Eliseo Paredes, de 54 años, con domicilio en la provincia del Chaco.
Tras el vuelco, el hombre sufrió un golpe y un corte en la cabeza, pero pudo salir del auto por sus propios medios. El vehículo terminó con importantes daños materiales tras quedar volcado a un costado del camino.
Personal policial y de salud acudió al lugar para asistir al conductor y realizar las pericias correspondientes. Por el momento, se investigan las causas del siniestro.
El perfil de Javier Flores, el operador turístico señalado por los destrozos en La Pampa del Leoncito
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.