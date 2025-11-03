Un accidente vial ocurrió este lunes 3 de noviembre de 2025 en la zona del Valle Fértil, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y volcó mientras se dirigía hacia la provincia de La Rioja.

El siniestro se produjo en la ruta 511, que conecta San Ramón con el límite riojano. Según fuentes policiales, el conductor fue identificado como Eliseo Paredes, de 54 años, con domicilio en la provincia del Chaco.

Tras el vuelco, el hombre sufrió un golpe y un corte en la cabeza, pero pudo salir del auto por sus propios medios. El vehículo terminó con importantes daños materiales tras quedar volcado a un costado del camino.

Personal policial y de salud acudió al lugar para asistir al conductor y realizar las pericias correspondientes. Por el momento, se investigan las causas del siniestro.