El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda avanza con la segunda edición del Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), un estudio clave que permitirá actualizar el mapa productivo provincial. DIARIO HUARPE dialogó con la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), Silvana Sánchez, quien confirmó que el operativo se encuentra en plena etapa de recepción de encuestas y que los resultados estarán disponibles en marzo del próximo año.

“Este relevamiento comenzó el año pasado con un trabajo más exploratorio en el que obtuvimos una recepción de 132 empresas. En esta segunda edición trabajamos con una muestra más acotada, pero representativa según ventas y cantidad de empleados”, explicó Sánchez.

Según detalló, todas las encuestas ya fueron entregadas, tanto en formato digital como en papel, y las empresas cuentan con un plazo de alrededor de 15 días para completarlas.

El operativo, coordinado junto a la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, tiene como objetivo caracterizar el comportamiento del sector industrial sanjuanino a partir de indicadores como ventas, empleo e insumos correspondientes al año 2024. Esta información permitirá actualizar las estadísticas provinciales y diseñar políticas públicas con mayor precisión.

Sánchez señaló que la recepción aún está en desarrollo debido a que se trata de un instrumento extenso. “Aunque las empresas ya tienen experiencia en cómo responderla, algunas demoran un poco más. Esperamos recibir todos los formularios hacia fin de mes”, indicó.

Respecto al cronograma, la funcionaria destacó que los tiempos administrativos y el período vacacional influyen en la consolidación de datos, por lo que estiman divulgar los resultados en marzo.

“La idea es que el relevamiento sea anual, porque necesitamos la misma periodicidad para comparar variables como ventas y variaciones en el empleo”, detalló.

Asimismo, el IIEE analiza la posibilidad de complementar el relevamiento anual con una encuesta trimestral más acotada. “Sería una herramienta para medir el pulso de la industria y no solo su estructura. Pero antes necesitamos consolidar bien esta etapa y ajustar las variables que se modificarán en cada edición”, afirmó.