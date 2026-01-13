Este martes 12 de enero se dieron a conocer los datos oficiales de inflación correspondientes a diciembre de 2025. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,8% en el último mes del año.

Datoso oficiales de Indec. (Gentileza)

Con este resultado, la inflación acumulada durante todo 2025 alcanzó el 31,5%, convirtiéndose en la cifra anual más baja registrada desde el año 2017, según las estadísticas oficiales.

El dato de diciembre confirmó la tendencia de desaceleración que se venía observando en los meses previos, consolidando un cierre de año con menor presión inflacionaria en comparación con períodos anteriores.

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con factores estacionales presionando, marcó una leve aceleración en el último mes del año pasado. Aún no se logra perforar el 2%, en un contexto en que sigue la recomposición de precios relativos en rubros como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.

Datos de los rubros que aumentaron en diciembre. (Gentileza)

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, reza el informe oficial del Indec.

Por el contrario, las dos categorías que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Vale recordar que el IPC de 2024 fue de 117,8% y marcó una fuerte desaceleración frente al 211,4% de 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández.

La inflación prevista en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para todo 2026 es de 20,5%. En principio, en enero volvería a superar el 2%. Para que el IPC llegue a un dígito anual recién habría que esperar hasta 2028, estiman las consultoras privadas.

