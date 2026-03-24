Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de haber intentado cometer un robo a un menor de edad. El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Motorizado N°5, en horas de la tarde del lunes 23 de marzo, en el interior del barrio Los Toneles.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 19.40 horas. Personal policial llegó al lugar tras ser comisionado por una alerta y entrevistó a la damnificada, quien actuó en representación de su hijo de 15 años.

El ladrón fue identificado como Thiago Eduardo Leonel Estrella.

Según la denuncia, el sospechoso sustrajo $4.000 en efectivo y una gorra negra marca Lacoste. Con los datos aportados por la mujer, los uniformados realizaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones y localizaron al presunto autor a pocos metros del domicilio.

El sujeto fue identificado como Thiago Eduardo Leonel Estrella, de 18 años, quien fue aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron los elementos denunciados, los cuales fueron recuperados y puestos a disposición de la Justicia.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento especial previsto para este tipo de hechos. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.

Intervino además personal de la Subcomisaría Cipolletti, con conocimiento del ayudante fiscal de turno, quien supervisó las actuaciones correspondientes.