Inter Miami y un premio adicional tras llegar a la final de la Leagues Cup

En un partido lleno de intensidad, Inter Miami derrotó a Orlando City 3-1, asegurando su pase a la final de la Leagues Cup y, de paso, un boleto para la próxima edición de la Concacaf Champions Cup. El equipo dirigido por Javier Mascherano se sumará a la lista de tres clubes que representarán a la liga en el torneo continental, con la oportunidad de competir por un lugar en el Mundial de Clubes de 2029. El triunfo fue un paso fundamental en el camino del equipo hacia la gloria regional.

El encuentro, un clásico que en este caso se jugó en el Chase Stadium de Miami, comenzó con el conjunto visitante tomando la delantera. Mario Pašalić anotó el primer gol para Orlando City tras una jugada que fue validada por el VAR. Este tanto temprano obligó al Inter Miami a redoblar sus esfuerzos frente a su público, que llenó el estadio para presenciar un partido que, por su naturaleza de clásico, mantuvo la tensión hasta el último minuto.

La reacción del equipo local llegó en la segunda mitad, impulsada por una actuación decisiva de Lionel Messi. El astro argentino convirtió un penal para empatar el partido después de una falta sobre Tadeo Allende, y más tarde, tras una combinación con Jordi Alba, marcó su segundo gol de la noche para dar vuelta el marcador. Cerca del final, el venezolano Telasco Segovia, con asistencia de Luis Suárez, selló la victoria al ampliar la diferencia a 3-1.

Buen año para Inter Miami

Con la victoria, Inter Miami se clasificó a la final de la Leagues Cup 2025, donde se enfrentará a Seattle Sounders. El partido decisivo se jugará el próximo domingo, 31 de agosto, en el Lumen Field de Seattle, ya que la localía es definida por el reglamento del torneo. La normativa establece que el mejor clasificado de la primera fase entre los semifinalistas, que en este caso fue Seattle, es quien tiene el derecho de ser anfitrión en la final. En la otra semifinal, Seattle Sounders venció 2-0 a LA Galaxy.

El triunfo sobre Orlando City no solo le permite al Inter Miami soñar con un nuevo trofeo, sino que también le garantiza un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026. El formato del torneo binacional establece que el campeón de la Leagues Cup clasifica directamente a los octavos de final del certamen continental, mientras que el subcampeón y el ganador del tercer lugar ingresan a la competición desde la primera ronda. El campeón de la Concacaf Champions Cup, a su vez, obtiene un cupo en el Mundial de Clubes de 2029.