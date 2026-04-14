Internaron a Luis Brandoni tras un grave accidente que sufrió en casa

Luis Brandoni se encuentra internado luego de un accidente doméstico ocurrido el pasado sábado. La noticia sobre su estado fue difundida inicialmente por Ángel de Brito en Bondi Live, lo que generó diversas versiones encontradas.

Carlos Rottemberg brindó precisiones sobre la salud del artista y aclaró que no se trató de un accidente cerebrovascular. El empresario explicó que "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio".

El productor fue determinante al momento de desmentir los rumores más alarmistas sobre el cuadro del actor. Rottemberg señaló que "no es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción". Esta situación médica se produjo en un momento donde la obra Quién es quién ya había detenido sus presentaciones de manera previa en el Multitabaris.

Rottemberg recordó que la actividad de la comedia más convocante estaba en pausa por inconvenientes de salud de Soledad Silveyra. El productor indicó que "las funciones ya estaban suspendidas desde el viernes a raíz de una dolencia de Silveyra. Por eso desde el viernes está detenida la temporada". Sobre la actriz agregó que "efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa".

La evolución de la intérprete resulta favorable tras la decisión preventiva tomada por prescripción médica. El empresario manifestó que "recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien". Respecto a su posible regreso al escenario porteño comentó que "en principio será el miércoles, según lo sugerido. El lunes estará más claro".

Debe mencionarse que el espectáculo ya había atravesado modificaciones previas en su calendario por recomendación profesional. Durante el verano la pieza no pudo presentarse en Mar del Plata para que el actor permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.

Ese cambio derivó en un enroque donde la obra cedió su lugar en la costa a El secreto, pieza de Ana María Picchio y Gerardo Romano que fue exitosa hasta Semana Santa. Actualmente el equipo artístico y técnico acompaña el proceso de recuperación de los dos protagonistas que son un fenómeno de la cartelera.