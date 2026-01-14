El Gobierno nacional inició una investigación para establecer si las importaciones de lavarropas provenientes de China se realizaron a valores inferiores a los costos de producción, una práctica conocida como dumping (NdR: el término refiere a una práctica comercial desleal donde un país exporta productos a un país importador a precios mucho más bajos que en su mercado de origen, incluso por debajo del costo, para ganar cuota de mercado y dañar a la industria local), que podría estar afectando seriamente a la industria local de electrodomésticos. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, tras un reclamo presentado por la empresa Drean S.A.

Según el acta del directorio que analizó el caso, se detectó un margen promedio ponderado de dumping del 10,43% en las exportaciones chinas. El Ejecutivo busca determinar si estas operaciones representan una amenaza para los fabricantes argentinos del sector, en un contexto de creciente participación de productos importados.

La presencia de China en el total de lavarropas importados por Argentina creció del 50% en 2022 al 66% en 2024. Solo en los últimos nueve meses, el aumento fue superior a veinte puntos porcentuales. En términos de valor, el gigante asiático concentró el 47% del total exportado de lavarropas entre enero y septiembre de 2025, doce puntos más que en 2022.

En ese período, Argentina se convirtió en el octavo destino de las exportaciones chinas medidas en kilogramos, luego de representar apenas el 1% en años anteriores. Mientras que las exportaciones totales desde China crecieron un 15% interanual, los envíos específicos hacia el país se dispararon un 590%.

El informe oficial advierte que los precios nacionalizados de los lavarropas chinos fueron sistemáticamente inferiores a los de la empresa denunciante y que los valores FOB mostraron una tendencia descendente, ubicándose por debajo de los de otros países exportadores. Esta situación podría incrementar la demanda de importados y presionar a la baja los precios del mercado interno.

Además, se constató que el mercado no absorbió completamente el aumento de las importaciones: cerca del 60% de los lavarropas ingresados entre enero y septiembre de 2025 permanece en stock, sin haber sido comercializado.

La crisis del sector ya tuvo consecuencias concretas. Whirlpool cerró su planta de Pilar, inaugurada en 2022, por la pérdida de competitividad exportadora y el avance de productos importados. La decisión implicó la pérdida de 220 puestos de trabajo y un giro estratégico hacia un modelo más comercial.

A este panorama se suman las medidas de otras compañías. Electrolux acordó suspensiones rotativas en su planta de Rosario, mientras que Mabe inició un proceso de reestructuración con retiros voluntarios en Córdoba. En total, estas acciones afectan a unos 600 trabajadores.

Un informe de Analytica señaló que la producción del sector de electrodomésticos se encuentra en mínimos históricos, un 23% por debajo del promedio del período 2016-2023. Según la consultora, esta caída no se explica por una baja en la demanda, ya que las ventas de lavarropas y heladeras siguen en niveles máximos desde 2020.

En contrapartida, el ingreso de electrodomésticos importados marca récords: las importaciones de heladeras crecieron 387,1% interanual y las de lavarropas un 924,2%, profundizando el impacto sobre la producción nacional.