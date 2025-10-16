Las autoridades israelíes identificaron este jueves los restos trasladados desde Gaza la noche anterior como los de Inbar Hayman, de 27 años, y del sargento mayor Muhammad al-Atarash, de 39, tras los peritajes del Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir. La investigación forense concluyó que Hayman fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y que sus restos fueron luego trasladados a la Franja de Gaza.

El Gobierno israelí aseguró que, pese a estas entregas, aún faltan por devolver 19 cadáveres de rehenes fallecidos según el acuerdo negociado, y exigió a Hamás que cumpla con todas sus obligaciones, advirtiendo que sus esfuerzos para recuperar a los cautivos (vivos o muertos) continuarán con firmeza. La devolución parcial de restos ha reavivado las tensiones en torno al alto el fuego y al cumplimiento del plan mediado por terceros.

Publicidad

Familiares y organizaciones de apoyo a los rehenes recibieron con dolor la identificación de las víctimas; las autoridades militares y civiles coordinaron el traslado y la entrega a los allegados para los correspondientes rituales y reconocimientos. En paralelo, fuentes oficiales detallaron que la Cruz Roja y mediadores internacionales participaron en la logística de transferencia de los cuerpos.

El hallazgo y la identificación se producen en el marco del acuerdo que permitió la liberación de los 20 rehenes vivos en tandas anteriores y la devolución parcial de cuerpos. Israel afirma que algunos restos no han podido recuperarse por estar en zonas de difícil acceso y por la enorme destrucción en Gaza; Hamás, por su parte, sostiene que trabaja para facilitar la localización de los fallecidos. Ambas partes mantienen versiones contrapuestas sobre el alcance y la rapidez del cumplimiento.

Publicidad

Tras la confirmación, el primer ministro exigió el cumplimiento pleno del pacto y dejó abierta la posibilidad de reanudar operaciones si Hamás no cumple los compromisos pactados con los mediadores. Las nuevas identificaciones alimentan además el debate doméstico sobre la respuesta militar y diplomática que debe adoptar Israel en las siguientes etapas del conflicto.

Qué se sabe de las víctimas identificadas

Inbar Hayman (27): figura entre las personas secuestradas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova; fue la última mujer rehén cuyo cuerpo permanecía sin identificar. Los peritajes forenses atribuyen su muerte a hechos ocurridos en aquella masacre.

Muhammad al-Atarash (39): sargento mayor y rastreador de la Brigada de Gaza de las FDI; su fallecimiento había sido declarado meses atrás y sus restos ahora fueron repatriados e identificados.



Con las nuevas identificaciones, el Estado hebreo continuará exigendo la entrega del resto de los cuerpos (y reclamando información sobre su paradero) mientras las familias esperan la repatriación total. Los peritajes forenses completarán los informes que permitirán certificar plenamente causas y fechas, y las autoridades coordinarán las devoluciones y los actos funerarios correspondientes.