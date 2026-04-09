Un incendio de gran magnitud afectó este miércoles al velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, en Brasil, y provocó importantes daños materiales, principalmente en el techo del recinto construido para los Juegos Olímpicos de 2016.

El siniestro se desató durante la madrugada y movilizó a más de 60 bomberos y una veintena de vehículos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del complejo.

Según informaron las autoridades, el incendio destruyó cerca del 50% de la cubierta superior del velódromo, compuesta por material sintético altamente inflamable, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

A pesar de la magnitud del episodio, no se registraron heridos y tanto la estructura interna del edificio como el Museo Olímpico, ubicado en el interior, permanecieron prácticamente intactos.

Los bomberos lograron contener el foco ígneo principalmente en el techo, evitando daños mayores y lo que podría haber sido una tragedia. Las tareas incluyeron trabajos desde el exterior e interior del predio para proteger sectores clave del edificio.

Si bien las causas aún no fueron determinadas, las primeras pericias indican que el fuego se habría iniciado en la parte externa de la estructura. El hecho se encuentra bajo investigación.

El velódromo, ubicado en la zona de Barra da Tijuca, es una de las principales instalaciones deportivas de Brasil y funciona actualmente como centro de entrenamiento para disciplinas como ciclismo y levantamiento de pesas, además de albergar actividades recreativas y educativas.

Este episodio se suma a antecedentes similares, ya que el recinto había sufrido incendios menores en años anteriores, lo que vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad del lugar.