El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, a poco más de un mes de su liberación tras haber permanecido detenido durante 448 días en Venezuela.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno, en lo que fue el primer cara a cara entre ambos desde el regreso del efectivo al país, ocurrido el pasado 1 de marzo.

Según trascendió, durante la reunión hubo gestos simbólicos por parte del mandatario hacia el gendarme, en un contexto político atravesado por las tensiones en torno a las gestiones que permitieron su liberación. En ese marco, el Gobierno evitó hacer referencias directas a la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino.

El caso generó controversia debido al rol que habría tenido la AFA, encabezada por Claudio Tapia, en las negociaciones para lograr la liberación de Gallo, lo que provocó cruces con el Ejecutivo nacional.

Además, desde el Gobierno se mantiene el reclamo por la liberación de otros argentinos detenidos en Venezuela, entre ellos Germán Giuliani, cuyo caso continúa siendo motivo de gestiones diplomáticas.

Gallo había sido detenido en diciembre de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro y permaneció más de un año privado de su libertad, en un caso que fue denunciado por Argentina como desaparición forzada y violación de derechos humanos.

Tras su regreso, el gendarme inició un proceso de recuperación junto a su familia y mantuvo distintos encuentros con autoridades, aunque había solicitado tiempo antes de retomar la exposición pública.

La reunión con el Presidente marca un nuevo capítulo en el caso, que además de su dimensión humanitaria, mantiene derivaciones políticas tanto a nivel nacional como internacional.