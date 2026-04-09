Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Rawson luego de ser sorprendido con marihuana y una balanza de precisión, en un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Sivori y pasaje Argentino, en Villa Krause, cuando los uniformados observaron a dos personas que circulaban en motocicleta y que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Durante la persecución, uno de los ocupantes logró escapar, mientras que el otro, identificado como Distefano, fue interceptado por los efectivos. Al requisarlo, encontraron entre sus pertenencias unos 25 gramos de marihuana y una balanza de precisión.

En el operativo también fue secuestrada la motocicleta en la que se trasladaban, una Honda Wave 110 cc de color roja.

Tras la detención, el joven quedó vinculado a un expediente por infracción a la ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes en el país.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que dispuso las medidas correspondientes mientras el detenido fue trasladado a sede policial.