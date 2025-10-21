San Juan se prepara para un momento decisivo en torno a uno de los proyectos más esperados del norte provincial. Este miércoles 22, la Comisión de Evaluación y Selección de la Zona Franca de Jáchal definirá cuál será el terreno donde finalmente se emplazará el complejo, tras más de treinta años de demoras y gestiones inconclusas.

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que el proceso se encuentra en su tramo final. “En la última reunión realizamos una especie de terna donde quedaron cuatro terrenos”, aclaró en referencia a los lugares que quedaron en carrera luego del análisis técnico. En total, la comisión había identificado inicialmente nueve posibles ubicaciones dentro del departamento de Jáchal.

Los cuatro predios actualmente en evaluación incluyen terrenos fiscales pertenecientes al Gobierno Provincial y otros privados. En estos últimos casos, las autoridades analizan si será necesario recurrir a la ley de expropiación para concretar la instalación.

La selección final se basa en criterios operativos y de infraestructura. Entre ellos, se destacan la accesibilidad a rutas nacionales en buen estado, la disponibilidad de servicios públicos como energía y agua, y la proximidad a zonas urbanas que faciliten la logística.

A pedido del ministro Gustavo Fernández, quien preside la Comisión, se elaboró una grilla comparativa e informe técnico para evaluar los predios. En ese marco, ingenieros especializados realizaron una visita técnica a los terrenos priorizados.

El objetivo fue determinar los costos estimativos de obras, las necesidades de movimiento de suelo y las eventuales intervenciones requeridas, como bajadas de crecientes o nivelaciones. “El miércoles que viene tenemos reunión nuevamente para ya terminar de definir ese lugar con esos informes que nos van a presentar estos ingenieros”, adelantó Aciar.

El paso final

Una vez definido el terreno, la Comisión remitirá la propuesta a la autoridad de aplicación nacional, que es el Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo. La decisión final dependerá de esa cartera, ya que la Zona Franca constituye un área aduanera especial con implicancias fiscales y regulatorias nacionales.

El impulso para concretar la Zona Franca de Jáchal se reactivó en los últimos meses gracias al trabajo coordinado entre la provincia y la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación. La documentación fue actualizada y el proyecto reorientado hacia el desarrollo minero del norte sanjuanino, con impacto en los departamentos de Iglesia y Calingasta.

La definición de este miércoles marcará un paso histórico hacia la materialización de una infraestructura económica clave para el desarrollo industrial y exportador de la región, largamente esperada por el departamento de Jáchal y todo San Juan.