El cantante sanjuanino Jaime Muñoz superó exitosamente una nueva etapa en la competencia de "La Voz Argentina", integrando el Team Lali Espósito. Durante la emisión del miércoles, correspondiente al Segundo Round del certamen, el artista interpretó una versión de "Pasional" que le permitió avanzar en la competencia.

La instancia decisiva contó con la participación de siete participantes del equipo, quienes presentaron sus interpretaciones ante el jurado. La coach Lali Espósito estuvo acompañada por La Joaqui en su rol de co-coach, responsable de evaluar y votar junto a los demás jueces. Aunque La Joaqui manifestó su preferencia por Muñoz, declarándolo su favorito, la permanencia del sanjuanino dependió finalmente de la decisión colectiva del jurado.

Tras las presentaciones, Lali Espósito anunció la salvación directa de tres participantes: Alen Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Posteriormente, mediante el sistema de puntajes del jurado, se definió la continuidad de Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. Como resultado de esta votación, Lola Kajt fue la artista eliminada del equipo.

De esta manera, Jaime Muñoz mantiene su participación en el concurso, integrando el grupo de seis participantes que continúan en el Team Lali. El artista sigue representando a la provincia de San Juan en la competencia musical más importante del país.