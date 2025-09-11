4 muertos y 90 heridos tras explotar un camión de gas en México

Una explosión masiva sacudió la alcaldía de Iztapalapa en Ciudad de México, dejando un trágico saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 90 lesionados. El incidente, provocado por la volcadura y posterior detonación de un camión cisterna de gas LP, ha movilizado a las autoridades y ha generado una profunda conmoción en la capital mexicana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó los números de víctimas a través de un comunicado oficial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:25 horas del miércoles. La detonación, de gran magnitud, afectó a 32 vehículos que se encontraban en la zona, convirtiendo el lugar en una escena de destrucción. De los heridos, diez ya han sido dados de alta, mientras que el resto permanece hospitalizado en distintas instituciones médicas de la periferia, donde reciben atención integral.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en su cuenta de X que todos los afectados y sus familias están recibiendo acompañamiento integral, que incluye apoyo psicológico, asesoría jurídica y asistencia social. Brugada también detalló que el peritaje en el lugar de los hechos continúa en curso, con el fin de esclarecer las causas del accidente.

Nueva tragedia en México

Por su parte, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, anunció que se está trabajando en el retiro de los vehículos dañados para poder restablecer la vialidad en la zona lo antes posible. En paralelo, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA). El objetivo es verificar si la compañía responsable del vehículo cumplía con las normativas de seguridad establecidas.

Este trágico suceso pone de relieve la importancia de las regulaciones de seguridad en el transporte de materiales peligrosos. La investigación en curso determinará las responsabilidades del caso, mientras la comunidad se une en el apoyo a las víctimas y sus familias, en medio del dolor y la incertidumbre por la explosión del camión cisterna en México.