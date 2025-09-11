San Juan se mantiene en vilo ante la desaparición del ingeniero Esteban Yuvero, quien lleva dos días sin aparecer, sumiendo a su familia en una situación desesperante. El joven, un ingeniero eléctrico que trabaja en el Departamento de Electromecánica de la facultad de ingeniería y que además contaba con una beca en YPF, no se ha comunicado con nadie desde el martes, generando una profunda consternación en su entorno.

La incertidumbre es palpable, ya que sus allegados no saben por dónde buscar, y la Policía no les ha brindado un lugar exacto para rastrear a Esteban. La última vez que alguien dice haberlo visto fue el miércoles a las 7:00 de la mañana, por las inmediaciones del Centro Valenciano en Rawson. A pesar de que se buscó por esa zona, no fue hallado.

Publicidad

Esteban Yuvero se movilizaba en su auto, pero actualmente se desconoce si aún lo utiliza o si ya lo ha abandonado, lo que añade otra capa de complejidad a la búsqueda. La familia Yuvero suplica por cualquier información que pueda contribuir a encontrar al joven ingeniero y poner fin a esta angustiante espera.