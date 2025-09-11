En una declaración que resuena fuerte en el paddock de la Fórmula 1, Flavio Briatore, jefe de Alpine, pareció confirmar que Franco Colapinto ocupará un asiento en el equipo para la temporada 2026. El asesor italiano, conocido por su influencia en el automovilismo, resaltó la importancia de la "estabilidad necesaria" que otorgaría mantener a la misma dupla de pilotos para afrontar la próxima y significativa transición técnica y reglamentaria en la categoría.

Consultado por la agencia AFP, Briatore explicó que "el equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad". Si bien aclaró que la decisión final "todavía no está tomada", enfatizó que lo más importante es "hacer un coche que rinda". Cabe destacar que el contrato de Pierre Gasly, actual compañero de Colapinto, ya está asegurado con la escudería.

La trayectoria reciente de Colapinto es notable: comenzó el año como piloto reserva y fue promovido a titular en Emilia Romagna. Desde entonces, y a pesar de un comienzo con algunas dudas, el piloto argentino ha mostrado un "progreso constante" al volante del A525. Este coche, según Briatore, ha estado "limitado por la falta de desarrollo" ya que el equipo optó por enfocar sus recursos en el diseño y creación del monoplaza de 2026.

El presente de Alpine, sin embargo, está marcado por la decepción, ocupando el último lugar en el campeonato de constructores. Briatore admitió que el actual motor Renault es "un gran hándicap", explicando que "con dos décimas menos, podés pasar de la sexta a la 17ª posición".

A pesar de los desafíos actuales, Briatore se mostró confiado en un salto competitivo para 2026. En referencia al acuerdo con Mercedes para la motorización, aseguró: "En 2026 tendremos una motorización como la de los demás ya no tendremos excusas". En su visión, Alpine dispone de todos los recursos para volver a ser competitivo, proyectando que "podemos lograr podios el próximo año", con potencial para estar "en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien". La ambición es clara, como sentenció el propio Briatore: "No he vuelto para ser un turista".