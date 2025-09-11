El presidente Javier Milei optó por un formato inusual para la presentación del Presupuesto 2026: hablará por cadena nacional desde Casa Rosada el próximo lunes 15 de septiembre a las 17:00 horas, en lugar de asistir al Congreso. Esta decisión se produce en un momento de "extrema tensión" en la relación del Ejecutivo con los legisladores, una situación "corroída" por los recientes vetos presidenciales a leyes aprobadas en el recinto.

La determinación del Gobierno de no presentarse ante los diputados y senadores se da tras una "fuerte derrota electoral" en territorio bonaerense. En respuesta a estos resultados, el Gobierno ha definido "reflotar una 'mesa de política nacional'", amplió su mesa de campaña bonaerense y restituyó el carácter ministerial a Interior, designando a Lisandro Catalán al frente de la cartera.

La presentación del Presupuesto 2026 se realizará en la fecha límite que establece el marco legal, es decir, el 15 de septiembre. Este anuncio forma parte de una reconfiguración en la "estrategia política" del Gobierno, que busca "abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores de la política".

Si bien en un principio Javier Milei había "suspendido su agenda internacional para abocarse a la política interna", lo que incluía un viaje previsto a España, se confirmó que retomará sus vuelos internacionales el martes con destino a Paraguay.