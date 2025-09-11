San Juan experimentará un feriado especial para el sector comercial el lunes 22 de septiembre, un día en el que no abrirán supermercados, shoppings ni comercios de ningún rubro. La medida se debe a la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Aunque la fecha oficial del Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, en San Juan se ha establecido por ley que este feriado se traslade siempre al cuarto lunes del mes, independientemente de la fecha original. Esto significa que quienes trabajan en el rubro podrán gozar de este día libre y tienen derecho a no trabajar.

Publicidad

La normativa provincial busca asegurar que los empleados de comercio puedan disfrutar de su día. El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) define a los empleados de comercio como aquellas personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que efectúa reparaciones, auxiliares especializados y personal de ventas.