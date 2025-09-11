El Hipódromo de la Provincia de San Juan se prepara para vivir una jornada de intensa actividad hípica con la celebración de la 72ª edición del Gran Clásico Sarmiento. El evento, considerado la cita máxima del turf local, convoca anualmente a los principales ejemplares, jockeys y aficionados del país, transformando las instalaciones del Jockey Club en el epicentro del deporte ecuestre.

La programación dará inicio a las 11:00 horas con un extenso programa de quince carreras, cuyas distancias variarán entre los 200 y los 2.200 metros. El momento cumbre de la jornada está previsto para las 17.00 horas, con la disputa del Clásico Sarmiento sobre la distancia de 2.200 metros. La prueba principal contará con la participación de siete ejemplares de origen sanjuanino: Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde, lo que genera expectativas de que el trofeo permanezca en la provincia.

El evento contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito hípico nacional, entre las que se destaca el reconocido jockey Juan Carlos Noriega. Proveniente de Córdoba, Noriega es ampliamente considerado el mejor jinete en la historia de dicha provincia y cuenta en su palmarés con triunfos en competencias de la máxima categoría, como el Gran Premio Carlos Pellegrini y el Gran Premio Nacional.

Más allá de la competencia deportiva, la jornada se configura como un evento social y cultural. El Jockey Club ofrecerá una muestra de artesanías, una variada propuesta gastronómica y diversas sorpresas para el público asistente. El acceso a la fiesta hípica tiene un valor de diez mil pesos para varones y cinco mil pesos para damas.