El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente a los días jueves 11 y viernes 12 de septiembre de 2025. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con ausencia de precipitaciones y temperaturas propias de la transición hacia la primavera.

Para el jueves 11 de septiembre, se prevé una jornada con cielo despejado durante la mañana, evolucionando a algo nublado por la tarde y parcialmente nublado en la noche. La probabilidad de precipitación será del 0% en todos los turnos. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en la mañana, alcanzando una máxima de 25°C durante la tarde, y descendiendo a 19°C por la noche. El viento será leve, con intensidades entre 7 y 12 km/h, soplando desde el sector sur por la mañana y rotando al norte durante la tarde y la noche. No se pronostican ráfagas significativas.

Publicidad

El viernes 12 de septiembre se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, incluyendo madrugada, mañana, tarde y noche. Al igual que el día anterior, no se esperan lluvias, manteniéndose un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura mínima será de 10°C en la madrugada, subiendo a 17°C en la mañana. Durante la tarde se registrará la temperatura máxima del día, con 26°C, para luego descender a 20°C en la noche. El viento incrementará ligeramente su intensidad respecto al jueves, con velocidades entre 7 y 12 km/h en la madrugada, y de 13 a 22 km/h durante el resto del día. La dirección predominante será del norte en la madrugada, rotando al noroeste por la mañana y al noreste en la tarde y noche. No se anticipan ráfagas de viento.