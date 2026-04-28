Se reconciliaron Paula Chaves y Zaira Nara: cómo fue el acercamiento

Después de mucho tiempo de distancia, indirectas y fuego cruzado en los medios, Paula Chaves y Zaira Nara dieron el primer paso hacia la reconciliación. Todo comenzó a cambiar días atrás cuando Paula se sintió muy afectada por la muerte de su perro Moro y decidió bajarse de un evento. Zaira aceptó reemplazarla y se solidarizó con el dolor de su antigua amiga. Al recordar ese momento, la hermana de Wanda comentó que “se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”.

Este lunes en el programa Intrusos, ambas admitieron que finalmente se produjo el esperado reencuentro cara a cara. Zaira fue la encargada de reconocer primero que se habían visto nuevamente y expresó que "es algo lindo para las dos, hay mucho cariño". Por su parte, Paula también reconoció la tregua y detalló cómo fue ese cruce inesperado. Según relató, “nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”.

Aunque el clima entre ellas parece haber mejorado notablemente, Paula prefirió no profundizar en la charla que mantuvieron ni en lo que vendrá después para la relación. La conductora destacó que “está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”. Sin grandes anuncios ni exposiciones innecesarias, el acercamiento se dio de manera natural y en un contexto íntimo. Esto dejó entrever que, más allá de las diferencias del pasado, hay vínculos que siempre encuentran la forma de recomponerse.