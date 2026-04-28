Preocupación por la salud de Antoñito, el hijo menor de Luis Ventura

El domingo de los premios Martin Fierro de la Moda quedó marcado por la angustia para Luis Ventura. El periodista tuvo que cumplir con su agenda laboral mientras su hijo más pequeño era asistido por médicos. Sobre este momento de tensión, el conductor relató que "me fui mal porque Antonito, mi hijo, cumplió ayer 12 años y fui a darle un beso pero no lo noté bien. De hecho, cuando me iba a los Martin Fierro, su mamá lo estaba llevando a la guardia". A pesar del susto inicial, el entorno familiar confirmó que el niño ya presenta mejorías.

Para llevar tranquilidad a los seguidores, Fabiana Liuzzi explicó los motivos que los llevaron a la clínica. Según sus palabras, "afortunadamente fue sólo un cuadro gripal. Toni estaba agitado, molesto, con la nariz irritada y tenía cerrado el estómago pero todo esto fue producto del cuadro. Lo llevé a la guardia para que lo controlaran pero nos volvimos a casa enseguida". Además, la madre se refirió al pesar de Ventura por no poder estar presente en ese instante médico señalando que "él se tenía que ir y no lo podía acompañar, se quedó preocupado por eso pero gracias a Dios, el nene está muy bien".

La salud de Antonio viene siendo monitoreada de cerca con un tratamiento integral coordinado por su pediatra. Liuzzi destacó que "es asombroso el cambio que ha hecho. Ahora seguimos haciendo estudios para ir reforzando lo que falta". En cuanto a los síntomas específicos que presentó el domingo, reiteró que "Antonito tenía el estómago cerrado y estaba agitado pero fue todo producto de un cuadro viral, ya está recuperándose". Actualmente el niño descansa en su hogar para retomar fuerzas pronto. "Queremos que esté bien para poder festejarle como corresponde su cumpleaños número 12", concluyó su madre sobre el festejo pendiente para el próximo fin de semana.