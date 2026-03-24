Con el objetivo de definir los últimos detalles del proyecto de un nuevo Código Penal, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro busca ultimar los puntos de la iniciativa antes de su envío al Congreso.

Según fuentes oficiales, Mahiques revisa el texto dejado por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y analiza cambios para simplificar y optimizar el contenido, manteniendo los principios liberales. Durante los últimos días, el ministro se reunió con expertos y miembros de la comisión especializada que viene trabajando en la propuesta desde la gestión de Mauricio Macri.

La comisión está encabezada por el abogado Jorge Buompadre, con la participación de los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. Mahiques explicó que su idea es avanzar modificando la base del Código actual, en lugar de agregar artículos, para que el texto sea más claro y menos extenso.

El proyecto original entregado en febrero de 2025 contaba con 540 artículos, cifra que luego se amplió a 912. La revisión busca equilibrar exhaustividad y claridad antes de que el Congreso lo trate, asegurando que los cambios sean técnicamente precisos y alineados con los principios de justicia y seguridad jurídica del Ejecutivo.