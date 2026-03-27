El municipio de Rawson lanzó su agenda de actividades para el fin de semana de Semana Santa, con una propuesta que combina celebraciones religiosas, circuitos turísticos y espacios de comercialización para emprendedores locales.

El secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, destacó que el programa “Viví Semana Santa en Rawson” busca integrar la dimensión espiritual con alternativas recreativas y económicas para las familias del departamento.

“Todos los años tenemos lo que tiene que ver con Semana Santa. Es una propuesta que conecta, en primer lugar, lo más caro para los cristianos, que es vivir con espiritualidad”, explicó el funcionario.

Entre las principales actividades, se destaca el tradicional circuito de las siete iglesias, que se realizará el jueves santo. “Es una linda experiencia para las familias, que ya se hace en otros lugares y nosotros la replicamos en Rawson”, señaló Chirino.

El viernes santo tendrá como punto central el Vía Crucis en Andacollo, una representación viviente que convoca a gran cantidad de vecinos. “Es el epicentro, el espacio de encuentro de la familia de Rawson para vivir el viernes santo”, afirmó.

Durante el sábado y domingo, la propuesta se orientará al turismo rural. En ese sentido, el funcionario puso en valor distintos atractivos del departamento: “Tenemos una perla que es el Cerrillo Barboza, donde recientemente hubo más de 150 visitantes disfrutando del trekking”. A esto se suman recorridos como el Paseo de las Granjas y la Ruta del Chacinado.

“Esperamos a todos no solo para la vivencia espiritual, sino también para el disfrute del turismo y el desarrollo económico”, agregó.

Además, el municipio impulsará la actividad en las ferias departamentales, que funcionarán durante todo el fin de semana largo. “En Rawson tenemos siete ferias permanentes, todas preparándose para recibir a las familias y potenciar la venta”, indicó Chirino.

Entre los espacios mencionados se encuentran la feria de España, Villa Krause, Médano de Oro, Plaza de los Niños —en barrios Güemes y Ceramista— y Villa San Damián, donde los visitantes podrán encontrar productos artesanales y elaboraciones locales.

Con esta agenda, Rawson busca consolidarse como un punto de encuentro durante Semana Santa, ofreciendo alternativas que combinan tradición, turismo y economía local.