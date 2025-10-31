El presidente Javier Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo este jueves con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada. Sin embargo, cuatro mandatarios provinciales no fueron convocados: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Consultado sobre esa exclusión, Milei fue directo: “Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede”, expresó durante una entrevista con A24, y agregó con ironía: “Nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro”.

Publicidad

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Eva Perón, el mandatario explicó que el objetivo fue abrir el diálogo sobre el tratamiento del Presupuesto y debatir posibles reformas estructurales, entre ellas la laboral y la del sistema de coparticipación.

“Fue una reunión en la cual logramos estar de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa”, aseguró el presidente.

Publicidad

Milei también planteó una “hoja de ruta” para los próximos meses. “Les propuse que trabajemos juntos para hacer grande a la Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones interesantes, como las de Nacho Torres o Martín Llaryora, pero hay que separar los reclamos de corto y largo plazo, como el de la coparticipación, que viene desde 1994”, sostuvo.

Por último, el jefe de Estado se mostró dispuesto a discutir cambios en la estructura fiscal. “Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo. Sería ideal avanzar en una reforma en la cual cada jurisdicción recaude los impuestos de acuerdo con lo que decide gastar. Pero eso está pendiente desde 1994 y nadie lo pudo resolver. Está bien empezar a sentar las bases para un presupuesto base cero”, concluyó.