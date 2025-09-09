Huarpe Deportivo
Jean Silva, la estrella de UFC que dice seguir los pasos de Ilia Topuria
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
A pesar de los recientes tropiezos del equipo de los Fighting Nerds en París, el nombre de Jean Silva sigue en boca de todos. El luchador brasileño, apodado 'Lord', se perfila como la última esperanza de su equipo y está a un paso de consolidar su ascenso en la élite de las artes marciales mixtas. En la antesala de su crucial combate contra Diego Lopes en el evento Noche UFC, el peleador revivió una entrevista donde reafirmó su ambición y su convicción de ser el futuro campeón de su división.
En la entrevista, realizada hace meses, Silva mostró una confianza inquebrantable. “Yo no espero nada, yo lo hago realidad”, afirmó con convicción. A pesar de llevar poco tiempo en la UFC, el peleador insiste en que su meteórico ascenso es el resultado de años de dedicación. “A los ojos del mundo puede parecer poco tiempo, pero para mí llevo mucho en el camino, y tardé en llegar hasta aquí”, agregó. Silva se mostró seguro de su destino, declarando: “Soy el próximo campeón de mi división y solo habrá otro cuando yo me retire”.
El estilo de combate de Jean Silva, caracterizado por su agresividad, le ha ganado el favor del público. Él atribuye su éxito a la coherencia entre sus palabras y sus acciones, citando a Conor McGregor: “Hay un dicho, creo que Conor McGregor lo trajo para nosotros: hablar y hacer. Y es algo que siempre hice en mi vida”. Para Silva, su grandeza no es una novedad, sino el resultado natural de una mentalidad forjada a lo largo de su trayectoria. “Para mí es natural ser grande, ser gigante. Mi familia viene de esas cosas, entonces ser grande es normal”, sentenció.
Jean Silva se luce en el octágono de UFC
Cuando se le preguntó sobre qué se necesita para ser un campeón, Silva sorprendió al desestimar el talento. “Nunca tuve talento. Lo que tuve siempre fue ganas de vencer en la vida”, sostuvo. Para él, la verdadera clave para un campeón es el “amor”, un sentimiento que, según su filosofía, debe estar presente en cada aspecto de la vida de un peleador: el amor por lo que se hace, por las personas que lo rodean y por la fe. "Hay que tener amor por encima de todo. Eso es lo que debe tener un campeón", afirmó.
El brasileño también habló abiertamente sobre la figura de Ilia Topuria, a quien considera un modelo a seguir. Silva manifestó que admira su trayectoria y busca "imitarlo" en ciertos aspectos, pero con la intención de superarlo. “Él tardó cuatro años en disputar el cinturón; yo no llevo ni dos y ya voy a pelear por él”, señaló, destacando que su crecimiento es mucho más acelerado. Aunque no descarta un futuro encuentro con Topuria si este vuelve a su división, Silva dejó claro que no tiene planes de subir de categoría, ya que siente que su cuerpo está hecho para las 145 libras, aunque sí tiene el sueño de pelear por el cinturón BMF en una división superior.
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.