Jimena Barón vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por un hit musical, sino por una sincera y graciosa reflexión sobre las dinámicas de la pareja y la crianza. La actriz y cantante, madre de Momo (fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo) y actual pareja de Matías Palleiro, compartió un video en sus historias donde, con su característico sentido del humor, puso en palabras un reclamo común de muchas madres.

Dirigiéndose a un bebé con una tonada española impostada, J Mena comenzó con el "descargo": “No es gracioso. Tú has comido, dormido, ¿qué quieres? No es gracioso. Tu padre se fue a correr porque eso hacen los hombres, siguen su vida como si nada”. De esta manera, puso el foco en cómo, tras el nacimiento de un hijo, la vida de los padres se "modifica lo mínimo posible", mientras que las madres quedan en modo "24/7".

Publicidad

"Tu padre se fue a correr porque eso hacen los hombres, siguen su vida como si nada. Tú has nacido y ellos pa… Siguen con su vida, se modifica lo mínimo posible. En cambio las madres aquí estamos 24/7 contigo."

Pero la queja no terminó allí. Jimena sumó un episodio reciente que ilustra su punto sobre la falta de colaboración en tareas sencillas, incluso en medio de una situación de aparente relax o intimidad. La artista relató un cruce que tuvo con Palleiro en el auto. “Casi nos separamos en el auto hace 10 minutos. Llegamos a la cita estresadísimos. Tenía que hacer una sola cosa, compró el agua desesperado se lo pedí cuando salió a correr. Te pedí el bolso por favor”, le recriminó la cantante a su pareja, revelando la tensión que puede generar la falta de atención a los pequeños detalles cotidianos.