La Juventud Unión Cultural Argentino-Libanesa desarrolla actividades sociales, culturales y educativas a través de jóvenes dedicados al voluntariado y a la divulgación de la historia de la colectividad árabe en Cuyo. En este contexto, la comisión directiva de la filial sanjuanina de Jucal, junto a la comisión directiva del Club Sirio Libanés, preparan un acto celebratorio para el próximo 1 de mayo, en conmemoración del aniversario de la fundación del Club Sirio Libanés, cuya fecha histórica es el 1 de mayo de 1919.

Todos los miércoles realizan sus encuentros denominados “Reunión abierta”, en la sede del Club Sirio Libanés para convocar a más integrantes y realizar una camaradería con degustación de comidas árabes, prácticas de juegos tradicionales y visitas guiadas por los espacios del edificio que cuenta con 107 años de vigencia en la provincia.

En este contexto, los encuentros semanales que lleva a cabo la Jucal buscan generar instancias para conectar con las raíces, con la historia y también para emprender iniciativas comunitarias.

En un nuevo llamado abierto a que se sumen más voluntarios al espacio, este grupo coordinado por Francisco Jalaf explicó a DIARIO HUARPE sobre los fundamentos de sus actividades.

“Nuestra misión es transmitir y mantener la cultura libanesa en la región. Hay distintas filiales en cada provincia, tenemos una estructura formal con sus respectivas comisiones directiva y sus comisiones de trabajo, acción social y comunicación. Pertenecemos a la Unión Cultural Argentino-Libanesa y a la vez, ligados a la Unión Libanesa Cultural Mundial”, explicó el presidente de Jucal San Juan.

“Hacemos estas reuniones abiertas a todo el público que esté interesado en participar, principalmente convocamos a los jóvenes de 16 a 30 años para que se sumen y puedan participar en hacer crecer el espacio para emprender campañas solidarias, sociales y culturales de interés general en la comunidad”, indicó Jalaf.

Si bien, el núcleo de la organización está conformado por descendientes de inmigrantes libaneses que se radicaron en San Juan, sin embargo, no es un requisito excluyente para que cualquier chico o chica quiera integrar y ser parte de la asociación. Es abierto para que, de manera colectiva y comunitaria, se puedan llevar a cabo acciones para el bien común sin fines de lucro, como cualquier asociación civil.

Por lo general, las reuniones son los miércoles a las 21 hs. en el salón de actos del club, adjunto al teatro. Se arma un mesón extenso para la cena y otro para compartir álbum de fotos, recordatorios de acciones realizadas durante el año y objetos que hacen referencia a la cultura libanesa, libros y revistas.

“Conformamos un espacio tranquilo para conocernos mejor y brindamos charlas amenas como el recorrido guiado por las instalaciones del club o las degustaciones de platos típicos”, explicó Francisco.

“San Juan tiene similitudes geográficas con el Líbano, las montañas, el clima árido. Cando en 1880 empezaron las corrientes migratorias al país, llegaron muchas comunidades a la provincia, aunque eran de distintas nacionalidades, dada la cercanía del idioma y de la religión, empezaron a unirse con los años, en sociedades de socorros mutuos y así nació el Club Sirio-Libanés en San Juan en 1919”, relató Francisco.

“Estas personas tenían como propósito principal mantener ciertos pilares, las cuáles era el idioma, las tradiciones y la actividad gastronómica. Siempre las familias libanesas y sirias estuvieron muy agradecidas por el lugar que se le dio en Argentina y cómo pudieron desarrollarse y crecer en San Juan”, continuó Jalaf.

Actualmente tanto el club como la Jucal, son dos instituciones independientes, pero conviven en un mismo espacio común. Además, interactúan con otras instituciones como Cruz Roja, Fundación YFU, academias de danza, como FATME, Atma Nur, Nassibi, Capilla Nuestra Sra de la Candelaria y el Gobierno de San Juan, entre otras.

“Buscamos integrar, conectar y de trabajar para la comunidad que se completen las historias familiares, generar también redes colaborativas para distintos tipos de proyectos culturales y sociales. Creemos que hay que confiar en las personas, en ayudar y sin perder la identidad argentina y mantener obviamente nuestras raíces. De esta manera, salen colectas, festejos para el Día del Niño, entrega de ropa, venta de comida, entre otras tareas comunitarias”, resumió Jalaf.

La mesa está servida

Entre los platos tradicionales que se comparten en la “Reunión abierta” de cada miércoles, se encuentran:

Pan pita: harina, agua, levadura, aceite de oliva y sal.

Hummus: garbanzos, tahini (pasta de sésamo), ajo, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimentón dulce para decorar.

Empanadas árabes: carne molida, baharat, sal, pimienta, jugo de limón.

Babaganoush: berenjenas, tahini (pasta de sésamo), ajo, jugo de limón, aceite de oliva, sal.

Tabule: perejil, tomate, cebolla (opcional), bulgur, jugo de limón, aceite de oliva, sal, menta (opcional).

Baklava: masa filo, frutos secos (tradicionalmente nueces o pistachos), manteca (o mantequilla), azúcar, agua, jugo de limón, agua de azahar (opcional), canela (opcional).