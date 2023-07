Este jueves en el barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia, un enfrentamiento que empezó entre chicos terminó en una batalla campal. La violencia alcanzó su punto más alto cerca del mediodía, cuando balearon una vivienda donde había niños, que tuvieron que esconderse en el baño.

Poco después de las 15 la situación estaba controlada, pero la tensión en el barrio no bajaba y en cada esquina había grupos de personas hablando sobre lo que había pasado. Al ver el móvil periodístico de DIARIO HUARPE, algunos contaron brevemente qué había pasado, otros preferían volver a sus casas. Fueron los integrantes de la familia Manina los que se adelantaron a contar su versión de la pelea.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En cada cuadra y esquina había grupos. Horas después de que se fue la Policía, seguía la tensión.

“Mire, todo estos son balazos”, explicó uno de los adolescentes que estaba en la casa, señalando al menos 6 huecos redondeados marcados en una de las paredes. Las viviendas no tienen medianera y desde ese lateral que da al norte, se veía la calle desde donde, según contó el chico, habían empezado a dispararles sus propios vecinos, que viven a unos 100 metros.

En el costado había marcas en las paredes, un vidrio roto que da al living comedor, que estaba lleno restos de ventanas, piedras y hasta una silla dañada por un supuesto balazo. En el frente también recibieron disparos y estos entraron a una de las habitaciones, por lo que la cama del matrimonio dueño, ambos detenidos durante la pelea, estaba también lleno de cosas rotas y vidrios.

Toda esa destrucción se produjo en el lapso de casi una hora, dijeron los integrantes de la familia. Una hija de la mujer que terminó en la comisaría, María, contó que avanzaron disparándoles hasta pocos metros. “Nosotros nos defendíamos con piedras porque era lo que teníamos. La Policía nos miraba, pero no intervinieron hasta que después vinieron y se metieron a la casa”, relató la joven.

En la habitación principal, la cama estaba llena de vidrios y piedras que entraron por una ventana.

Para controlar la situación llegaron al lugar efectivos del GAM, de Infantería, la Motorizada y la comisaría. Los vecinos dicen que hasta el final no intervinieron y los Manina insisten en que hasta que no tenían su casa rodeada no avanzaron y lo hicieron solo para detenerlos a ellos.

Publicidad

Todo esto sucedió mientras había cuatros niños de menos de 12 años. La mayor de ellos contó que corrieron a encerrarse en el baño mientras la violencia ocurría alrededor, mientras los padres de algunos de ellos eran detenidos, arrojaban piedras o las balas les posaban cerca. “Es increíble que no nos hayan pegado”, dijo una de las mujeres. “Imagínese si nos lastimaban un niño”, acotó uno de los hombres, quienes prefirieron no dar sus nombres.

El barrio se llenó de presencia policial luego del enfrentamiento entre vecinos.

El motivo inicial de la gresca no está claro. Vecinos de la cuadra anterior, la zona donde los Manina dicen que viven los agresores, dijeron que empezó porque “le pegaron a una chica, que está muy lastimada”. La hija de una de las detenidas dijo que no es verdad, que empezó entre los más chicos, que la violencia fue escalando, pero que no saben de nadie lastimado.

En el medio hay tres casas dañadas, porque dos vecinas se acercaron a decir que también les reventaron vidrios, y al menos cuatro personas detenidas. Hasta las 16 no había un parte oficial de cuántas personas fueron trasladadas a la Comisaría 34°, donde también montaron un operativo de seguridad, para evitar más represalias entre los vecinos.

La puerta ventana que da al norte de la vivienda quedó destruida.