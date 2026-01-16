En el marco del juicio por la estatización de YPF, los fondos demandantes solicitaron ante la Justicia de Nueva York que la Argentina sea sancionada con una multa de al menos un millón de dólares por día. El pedido fue presentado ante la jueza Loretta Preska, al considerar que el país incumplió órdenes judiciales vinculadas al proceso de discovery.

La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital. Los demandantes sostienen que el Estado argentino desobedeció deliberadamente una orden judicial que exigía entregar comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios del área económica.

Entre las sanciones solicitadas, el punto central es la aplicación de una multa coercitiva diaria de US$ 1.000.000, que debería ser abonada al tribunal mientras persista el supuesto incumplimiento. Según indicaron, el objetivo es forzar al país a entregar la información requerida por la Justicia estadounidense.

Además de la sanción económica, los acreedores pidieron que la Argentina sea declarada formalmente en desacato. También reclamaron que se presuma que la documentación no presentada sería desfavorable para el Estado, lo que podría agravar su situación procesal.

Los demandantes argumentan que el país no permitió el acceso a correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones no oficiales de funcionarios clave, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa, quienes tuvieron roles centrales en el manejo económico.

En caso de que la Argentina alegue imposibilidad de acceder a esos registros, los fondos solicitaron la realización de una audiencia con testigos en vivo, que podría incluir a altos funcionarios actuales y anteriores. También pidieron que el país asuma los costos legales de ese procedimiento.

Según el cronograma judicial, la defensa argentina deberá responder el 19 de febrero. Luego, los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias están previstas para el 23 y 24 de marzo, cuando la jueza Preska definirá si hace lugar al pedido de sanciones.

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron el planteo y afirmaron que la Argentina cumplió con el discovery, entregando más de 113.000 páginas de documentación y testimonios. Además, calificaron el pedido de Burford como “hostigamiento judicial” contra el país.

Si la jueza acepta el reclamo, la multa diaria podría representar un fuerte impacto económico y financiero para la Argentina, sumándose a la condena de fondo por más de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF.