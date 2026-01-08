Jujutsu Kaisen Temporada 3: Fecha, horarios y dónde ver el estreno

El esperado regreso de Jujutsu Kaisen se materializará este 8 de enero de 2026, cuando la tercera temporada llegue a Crunchyroll para adaptar el arco The Culling Game Part 1.

Tras el desolador Incidente de Shibuya, la historia de Gege Akutami entra en su fase más brutal y políticamente cargada, con Gojo Satoru sellado, Yuji Itadori enfrentando una nueva condena de muerte y Kenjaku —el antiguo hechicero que posee el cuerpo de Geto Suguru— listo para iniciar un caos evolutivo en Japón.

Esta entrega, que promete una intensidad combativa similar a Demon Slayer y la crudeza de Attack on Titan, forzará a los hechiceros sobrevivientes a luchar en un battle royale nacional por la supervivencia propia y la de millones de inocentes,.

La producción de Studio MAPPA cubrirá más de 80 capítulos del manga, incluyendo los arcos de "El Exterminio de Itadori" (capítulos 137-143), "La Preparación Perfecta" (capítulos 144-158) y el central "Juego del Sacrificio" (capítulos 159-221).

Se estima que la temporada cuente con 23 o 24 episodios divididos en dos partes. El estreno mundial el jueves 8 de enero seguirá estos horarios regionales: 11:00 AM en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; 12:00 PM en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; 13:00 PM en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico; 14:00 PM en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile; y 18:00 PM en España,. En Estados Unidos, la emisión será a las 9:00 AM (PT) y 12:00 PM (ET).