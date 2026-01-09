La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, consolidada como la número uno mundial por encima de Iga Swiatek, ha decidido que su bienestar físico será la prioridad absoluta para el ciclo 2026.

Tras un 2025 sumamente exigente en el que ganó 63 de sus 75 partidos oficiales y obtuvo títulos en Brisbane, Miami, Madrid y el US Open, la deportista reconoció que la carga competitiva le impidió rendir al máximo en finales clave como las del Open de Australia, Indian Wells, Stuttgart, Roland Garros y las WTA Finals de Riad.

Instalada actualmente en los cuartos de final de Brisbane, donde se medirá ante la estadounidense Madison Keys —su verdugo en la última final en Australia—, Sabalenka fue tajante sobre el cronograma del circuito: "Es una locura. No es bueno para ninguna jugadora, ya estamos viendo que muchas jugadoras se lesionan". Su postura representa un desafío directo a la normativa de la WTA, que impone torneos de cumplimiento obligatorio bajo amenaza de sanciones económicas o quita de puntos.

Al respecto, la jugadora explicó: "Son unas reglas engañosas, complicadas. El año pasado me castigaron con puntos de ranking por no haber jugado los suficientes torneos WTA de categoría 500. Pero este año jugaré menos aunque me multen. Para proteger mi cuerpo". La decisión se fundamenta en las dificultades sufridas el año anterior, sobre las cuales declaró: "Es una de las enseñanzas de 2025. Sí, tuve resultados muy consistentes, pero algunos torneos los jugué completamente enferma o muy agotada. Esta temporada intentaremos gestionar este tema un poco mejor".

Finalmente, reafirmó su determinación de no ceder ante las presiones reglamentarias si estas comprometen su integridad: "Es una locura, no lo haré aunque me multen. He jugado completamente enferma y agotada".