El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, a través de la Dirección de Espacios Verdes, inició formalmente las tareas de resiembra otoñal en los principales pulmones y jardines del microcentro. Este proceso técnico, que busca reemplazar el césped de verano por especies resistentes al frío, se concentra actualmente en el eje cívico, abarcando una superficie masiva de uso público,. Según explicó Roberto Jorquera, director del área, a DIARIO HUARPE, la planificación es estacional:

"Nosotros tenemos planificado todos los años entre abril y mayo la resiembra otoñal para aprovechar las temperaturas de 20 grados aproximadamente que van bajando y así podemos reemplazar el césped de invierno con el de verano".

La resiembra consiste en incorporar semillas de césped de estación fría sobre el césped existente. (Gentileza)

Intervenciones en el eje cívico y control de semillas

El operativo tiene como escenario central los jardines del Centro Cívico y la Plaza del Teatro Bicentenario, sitios que demandan un tratamiento específico por su alta circulación. Jorquera precisó el alcance de la obra:

"Son 11.000 m² aproximadamente en la plaza del Teatro del Bicentenario. Centro Cívico 16.500 m² aproximadamente". Para garantizar la eficacia del proceso, las semillas (de la especie Lolium o ryegrass) son analizadas en el Centro Biotecnológico Insemi para determinar su pureza y poder germinativo antes de ser esparcidas,.

El proceso de renovación implica un corte bajo del césped existente para que la nueva semilla tome contacto con el suelo y germine en un plazo de entre 7 y 10 días,. "Esta especie es como que va tomando la posición o el espacio que va dejando la especie de verano", detalló el director, aclarando que el verde deseado se establecerá plenamente hacia fines de mayo y se mantendrá hasta agosto o septiembre,.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en el eje cívico de la provincia, teniendo como escenario central los jardines del Centro Cívico. (Gentileza)

Inversión millonaria en los parques emblemáticos

La resiembra no es una tarea aislada, sino que forma parte de un Plan de Mantenimiento de Parques Emblemáticos que incluye al Parque de Mayo, el Parque General Belgrano y la Plaza España.

Durante el mes de abril, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, anunció el lanzamiento de una nueva licitación para garantizar el mantenimiento integral. La inversión asendió a $4.854.777.085,90 y la convocatoria abarcaba no solo el Parque de Mayo, sino también Plaza España, la Feria de los Artesanos, la ampliación oeste del parque, los jardines del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Parque Belgrano.

En el caso del Parque Belgrano, Jorquera adelantó que se prepara un proyecto de mejora de suelo para la próxima temporada: "El Belgrano tiene un proyecto especial, es un proceso que nosotros le llamamos de mejora y de valor en cuanto a lo que es la parte de la carpeta verde".

El funcionario resaltó la necesidad técnica de estas intervenciones debido al desgaste natural de los predios: "La misma especie necesita una oxigenación, y si es necesario reemplazamos algunos sectores con tierras porque el tránsito de las personas va compactando un poco el suelo".

Cuándo estará listo el lago del Parque de Mayo

Un punto clave de la gestión actual son las obras de renovación dentro del Parque de Mayo, particularmente en la zona del lago. Aunque el proyecto es liderado por el área de Arquitectura, Espacios Verdes trabaja en la asistencia de los sectores perimetrales y en el sistema de riego. Respecto a los plazos, Jorquera fue optimista: "Estimamos que para octubre tendría que estar terminada la obra".

Una vez que se entregue la obra, el equipo de agronomía realizará un relevamiento de paisajismo para complementar el entorno. Además, se proyectan mejoras a futuro que incluyen áreas deportivas y recreativas.

"Tenemos algunos proyectos para mejorar senderos, veredas y un sector muy importante deportivo y de recreación que tenemos pensado ofrecer a nuestro ministro", concluyó el director sobre las ambiciones para el próximo año.

Mientras tanto, se solicita a la comunidad respetar el vallado temporal de las áreas en resiembra para asegurar el éxito de la germinación.