La tranquilidad de la villa San Agustín, en Valle Fértil, se vio quebrantada el pasado 23 de abril cuando se conoció el fallecimiento de Daniel Alberto "Pichi" Paredes, de 45 años. El hombre, un conocido trabajador municipal, fue encontrado sin signos vitales en el interior de un calabozo de la Comisaría 12. Mientras las autoridades policiales manejan la hipótesis preliminar de un suicidio, la familia y la comunidad vallista rechazan esta versión y exigen una investigación profunda para determinar las responsabilidades penales de quienes debían custodiarlo.

Desgarrador testimonio

Renato Paredes, hermano de la víctima, no oculta su dolor ni su desconfianza ante la versión oficial. En una conversación mantenida con DIARIO HUARPE desde el cementerio de Valle Fértil, Renato fue categórico: "Yo sé que lo mataron". Según su relato, Daniel era una persona servicial, muy católica y querida por los vecinos, que trabajaba como placero contratado en la municipalidad los fines de semana y realizaba changas cortando pasto en la villa.

La tragedia golpeó en una fecha que debería haber sido de celebración. El 23 de abril era el cumpleaños de Renato. "El último mensaje que me manda él en la mañana me dice: 'Hermano, te escuché pasar y nos vemos más tarde'. Me iba a regalar unas empanadas para mi cumpleaños", recordó con angustia. Estuvieron juntos hasta las 16 horas del día 22, poco antes de que Daniel fuera detenido por presuntos disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol.

Para Renato, la idea de un suicidio es inconcebible. Asegura que su hermano "amaba la vida" y que, a pesar de sus problemas con el alcohol, nunca mostró signos de querer quitarse la vida. "El pueblo saca la misma conclusión: a mi hermano lo mataron, le pegaron", afirmó, basándose en la indignación generalizada y en mensajes de testigos que aseguran que "Pichi" no era agresivo. Una de las mayores irregularidades denunciadas por la familia es que nunca les permitieron ver ni reconocer el cuerpo.

El "Pichi", Daniel Alberto Paredes.

Estrategia legal

Desde el punto de vista legal, la causa está caratulada actualmente como "actuaciones investigativas en virtud del fallecimiento", bajo la hipótesis de un presunto suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la querella, representada por los abogados Marcelo Sández Luján y Nestor Roly Olivera, apunta a una dirección distinta: el homicidio culposo por el incumplimiento del deber de cuidado.

El Dr. Marcelo Sánchez explicó que, independientemente de si la detención fue legítima o no, la policía es responsable de la integridad física de cualquier persona bajo su custodia. "La persona desde el momento que es detenida pasa a resguardo de la institución policial. Tienen que cuidarlo", señaló el letrado. La sospecha de la querella es que hubo negligencia por parte del personal de guardia, ya sea el calabocero, el oficial de guardia o el propio comisario.

A pesar del convencimiento de Renato sobre un asesinato, Sánchez aclaró que, según los registros fotográficos analizados, el cuerpo no presentaba signos de golpes evidentes, lo que dificulta legalmente sostener la teoría de un homicidio directo. No obstante, el abogado insiste en que "lo dejaron que se muriera", lo cual constituye una responsabilidad legal gravísima. "El resultado es el mismo: la muerte, pero desde el punto de vista legal hay que determinar si hubo una omisión en el deber de protección".

Medidas judiciales

La querella ya ha solicitado una serie de medidas urgentes al fiscal de la causa para evitar la alteración de pruebas. Entre ellas, se destaca el pedido de secuestro del libro de guardia, el relevamiento de cámaras de seguridad y la inspección ocular del calabozo. Además, han solicitado la desafectación del personal policial que estuvo de turno la noche del suceso para garantizar la transparencia de los testimonios.

La conmoción en Valle Fértil ha escalado al punto de que los amigos y familiares de Daniel han convocado a una marcha para este jueves a las 20 horas en la villa San Agustín. El objetivo es pedir justicia y visibilizar lo que consideran un posible caso de abuso de autoridad o apremios ilegales.

Renato, quien hizo un video al gobernador solicitando que se priorice el caso, confirmó que estará presente en la movilización: "No tengo miedo, quiero que se aclare todo esto".

La comunidad vallista espera que la investigación avance con celeridad para determinar qué sucedió realmente dentro de los muros de la Comisaría 12 y si la muerte del "Pichi" Paredes pudo haber sido evitada.

Justicia por Pichi