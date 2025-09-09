Política > Estrategia electoral
Karina Milei lideró la primera reunión bonaerense con dirigentes del PRO
POR REDACCIÓN
Dos días después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense junto a referentes del PRO. El encuentro tuvo lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada y reunió a diputados, intendentes y asesores con el objetivo de comenzar a delinear la estrategia para las elecciones de octubre.
La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por Santiago Caputo y Sebastián Pareja. También participaron los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, además de los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro. El flamante legislador electo Maximiliano Bondarenko se sumó al equipo, pese a críticas previas de sectores internos.
Según informaron, el esquema de trabajo se repetirá semanalmente, los días martes. Hasta antes de las elecciones, la mesa estaba integrada por un grupo reducido compuesto por Karina Milei, Caputo, Pareja, Eduardo “Lule” Menem y José Luis Espert, aunque estos últimos no formaron parte de la cita de este martes.
Durante el encuentro, que duró poco más de dos horas, algunos dirigentes debieron retirarse antes por compromisos parlamentarios. Ritondo y Santilli dejaron la reunión cerca de las 15:30 para participar de la comisión investigadora del caso Libra. José Luis Espert, por su parte, pasó por la Casa Rosada pero se retiró antes del inicio de la mesa.
El comunicado oficial difundido por el vocero Manuel Adorni destacó que el espacio “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el ámbito provincial”. En esta ocasión, la convocatoria excluyó a dirigentes del sector conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, que responde a Caputo, lo que generó críticas internas.
En paralelo, ese mismo día por la mañana, el presidente Javier Milei había encabezado la primera reunión de la mesa política nacional, en la que participaron Karina Milei, Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.
Con la incorporación de referentes del PRO, la mesa bonaerense quedó conformada por nueve integrantes que trabajarán en conjunto con el objetivo de mejorar el desempeño electoral en octubre.
