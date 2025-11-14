La AFA suspendió a un DT por cosas que nunca dijo

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la suspensión provisional por 30 días del director técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, como consecuencia de unas supuestas declaraciones públicas críticas hacia las máximas autoridades del organismo. La sanción, que impide al entrenador ejercer sus funciones durante un período clave, fue rechazada de manera contundente por el club, que negó la existencia de dichas expresiones y anunció la presentación de un descargo formal.

La resolución del Tribunal de Ética se fundamenta en publicaciones que circularon en redes sociales, en las que se atribuían a Otta comentarios despectivos sobre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Según la versión citada en el fallo, el técnico habría manifestado que enfrentar a Deportivo Madryn equivalía a “ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino”, y calificó su gestión como “irremediable”. La AFA consideró estas expresiones como “difamatorias” y aplicó la suspensión preventiva.

Publicidad

Sin embargo, tanto el club como el propio entrenador desmintieron categóricamente la veracidad de las declaraciones. A través de un comunicado oficial, Deportivo Morón calificó la información como falsa y denunció la existencia de “operaciones nefastas” que, a su juicio, buscan alterar el desarrollo de la competencia. En paralelo, Walter Otta se refirió personalmente al caso, afirmando: “Hay una intencionalidad manifiesta de crear una atmósfera rara de cara al partido del próximo domingo. No puedo más que salir a desmentir rotundamente esta falacia y esta afirmación inexistente”.

La sanción se produce en un momento decisivo para el equipo, que se encuentra disputando las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, instancia que define el segundo ascenso a la Liga Profesional. Como consecuencia de la medida, Otta no podrá dirigir en el partido de vuelta frente a Deportivo Madryn, ni en una eventual final, lo que obliga al club a reestructurar su cuerpo técnico de manera inmediata.

Publicidad

Deportivo Morón informó que su equipo legal se encuentra recabando pruebas para presentar un recurso que permita revertir la sanción. La institución expresó su confianza en poder demostrar que los hechos relatados por el Tribunal de Ética no se corresponden con lo sucedido ni con la personalidad del entrenador. La suspensión, de carácter provisional, permanecerá vigente hasta que se evalúe el descargo presentado por el club.