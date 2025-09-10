Huarpe Deportivo > Próximos desafíos
La agenda completa de la Selección Argentina hasta el Mundial 2026
La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo ante Ecuador en Guayaquil, asegurando el primer puesto y la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con el objetivo de planificar el recorrido previo a la Copa del Mundo, el director técnico Lionel Scaloni adelantó en la conferencia previa al encuentro con Ecuador: “Uno es Angola y seguramente sea una selección de Asia o de África. Ya creo que tenemos los rivales, no los voy a decir, pero son interesantes. Nunca hemos decidido contra quién jugar. El rival que sea será bienvenido”.
Sobre la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y 31 de marzo de 2026, Scaloni señaló: “No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Pienso en lo que se viene ahora y no mucho más”. La sede aún debe definirse, con opciones como Montevideo, Londres, Qatar y Arabia Saudita.
Calendario internacional confirmado
Octubre 2025
- 10/10: Argentina vs. Venezuela – Hard Rock Stadium, Miami
- 13/10: Argentina vs. Puerto Rico – Soldier Field, Chicago
(Días y horarios a confirmar)
Noviembre 2025
- 10/11: Argentina vs. rival a confirmar – Luanda, Angola
- 14/11: Argentina vs. rival a confirmar – Kerala, India
Marzo 2026
- 23/3 a 31/3: Finalissima Argentina vs. España – sede a definir
- 23/3 a 31/3: Amistoso adicional – rival y sede a definir
Junio 2026
- 1/6 a 9/6: Dos amistosos previos al Mundial – rivales y sedes a definir
Copa del Mundo 2026
El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Los partidos de la fase de grupos se jugarán entre el 11 y 27 de junio, mientras que las fases siguientes dependerán del rendimiento de la selección argentina.