La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo ante Ecuador en Guayaquil, asegurando el primer puesto y la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con el objetivo de planificar el recorrido previo a la Copa del Mundo, el director técnico Lionel Scaloni adelantó en la conferencia previa al encuentro con Ecuador: “Uno es Angola y seguramente sea una selección de Asia o de África. Ya creo que tenemos los rivales, no los voy a decir, pero son interesantes. Nunca hemos decidido contra quién jugar. El rival que sea será bienvenido”.

Sobre la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y 31 de marzo de 2026, Scaloni señaló: “No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Pienso en lo que se viene ahora y no mucho más”. La sede aún debe definirse, con opciones como Montevideo, Londres, Qatar y Arabia Saudita.

Calendario internacional confirmado

Octubre 2025

10/10: Argentina vs. Venezuela – Hard Rock Stadium, Miami

13/10: Argentina vs. Puerto Rico – Soldier Field, Chicago

(Días y horarios a confirmar)

Noviembre 2025

10/11: Argentina vs. rival a confirmar – Luanda, Angola

14/11: Argentina vs. rival a confirmar – Kerala, India

Marzo 2026

23/3 a 31/3: Finalissima Argentina vs. España – sede a definir

23/3 a 31/3: Amistoso adicional – rival y sede a definir

Junio 2026

1/6 a 9/6: Dos amistosos previos al Mundial – rivales y sedes a definir

Copa del Mundo 2026

El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Los partidos de la fase de grupos se jugarán entre el 11 y 27 de junio, mientras que las fases siguientes dependerán del rendimiento de la selección argentina.