Tras la designación de Luis Fontana como titular de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) en reemplazo de Nélida Bisio, el organismo dispuso la baja de habilitación de ocho laboratorios y droguerías, además de la inhibición de otras dos firmas.

Las medidas se fundamentaron en la detección de "incumplimientos críticos" en normas de farmacovigilancia y seguridad, buscando fortalecer el sistema de control sanitario.

La autoridad ordenó la inhibición de las firmas Biotenk y Laboratorios Solkotal tras detectar graves falencias a través del Instituto Nacional de Medicamentos. En Biotenk se constató la ausencia de un área formal de farmacovigilancia y de un sistema para reportar reacciones adversas, además de falta de recursos suficientes.

Por su parte, Solkotal, que operaba bajo compromiso de subsanar deficiencias desde 2022, presentó problemas de infraestructura, equipos sin calibración y falta de documentación sobre tercerización.

Debido a que esta empresa elaboraba inyectables para Laboratorio P. L. Rivero y Cía. SA (inhibido el año pasado), se ordenó el retiro del mercado de todos los lotes producidos en sus instalaciones. Asimismo, se retiró la habilitación al Correo Argentino para el reempaquetado de medicamentos.

En paralelo, perdieron su habilitación Laboratorio Apolo, Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow (Laboratorio Edyafe), Par Sol Laboratorios SA, Spedrog Caillon SAIC, Laboratorio Factory Solution SA, Laboratorio Redia SA y Lemax Laboratorios SRL.

La ANMAT argumentó que, tras un control del Registro de Inscripción de Establecimientos, se comprobó que ninguna de estas firmas poseía actividad productiva ni un director técnico designado, requisito obligatorio por la Ley Nº 16.463.

Finalmente, el organismo prohibió el uso y comercialización de dos sistemas de stent carotídeos CGuard Prime Embolic Protection System (lote PM N° 1436-80). La decisión se tomó luego de que la empresa OMNIMEDICA S.A. denunciara el robo de las unidades durante un envío hacia Bahía Blanca.

Al desconocerse el estado de conservación de estos productos de riesgo IV, la medida busca proteger a potenciales usuarios. No se registran declaraciones textuales de funcionarios en las fuentes proporcionadas.