La Argentina se posicionará en 2026 como la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El país quedará solo por detrás de India, Indonesia y China, en un contexto en el que el impulso de la economía mundial estará liderado principalmente por los mercados emergentes.

Según el organismo internacional, la economía global crecerá un 3,1% en 2026, con marcados contrastes entre las economías avanzadas y las emergentes. Mientras los países desarrollados mostrarían una expansión moderada, serían los emergentes, entre ellos la Argentina, los que concentrarían las mayores expectativas de crecimiento.

El FMI destacó que el motor de la actividad económica mundial se desplazará cada vez más hacia Asia y otras economías en desarrollo. En ese escenario, Indonesia, con una proyección de crecimiento del 4,9%, y China, con 4,2%, se mantendrán como actores centrales del crecimiento global, reforzando el rol estratégico de la región asiática.

Dentro del G20, la Argentina aparece en el cuarto lugar del ranking, con una tasa de crecimiento proyectada del 4%, nivel similar al de Arabia Saudita. También se espera que otras economías emergentes asociadas al grupo, como Turquía (3,7%), crezcan por encima del promedio mundial.

En contraste, las economías avanzadas, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, México, Brasil y los países de la Unión Europea, presentarían un desempeño más débil, con tasas de crecimiento estimadas entre el 1,4% y el 2,1%, en la mayoría de los casos por debajo del promedio global.

Proyecciones para 2027

En su informe Panorama Económico Mundial (WEO), el FMI también anticipó que la economía argentina mantendría un crecimiento del 4% en 2027, consolidando una expansión sostenida durante el período. Estas cifras superan tanto el promedio mundial, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027, como el desempeño previsto para las principales economías de América Latina.

En Brasil, el crecimiento pasaría del 2,5% en 2025 al 1,6% en 2026, con una posterior recuperación al 2,3% en 2027. En México, tras una expansión del 0,6% el año pasado, se proyecta un crecimiento del 1,5% en 2026 y del 2,1% en 2027.

El informe también amplía el análisis a las 30 economías con mayor Producto Bruto Interno del mundo. En ese ranking, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de crecimiento para 2026, detrás de países como India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), además de Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).

De este modo, las proyecciones del FMI colocan a la Argentina entre las economías con mejores perspectivas de expansión en los próximos años, en un escenario global donde los países emergentes ganan cada vez mayor protagonismo.