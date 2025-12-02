La rápida intervención de la Brigada Femenina permitió localizar a Juan Pablo Castillo, un hombre que había sido reportado como desaparecido por su madre. El sujeto fue hallado en la vía pública.

Fuentes policiales destacaron que el hallazgo se produjo alrededor de las 19:20, de este lunes, en la intersección de las calles Libertador y Ramón y Cajal, Capital. Todo fue gracias a la localización del binomio de la Brigada Femenina que fue comisionado por el operador de turno de CISEM.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de Castillo, de 41 años, quien se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, fue trasladado a su domicilio en el barrio Las Calandrias, donde fue entregado a su madre.