La charla que Wanda Nara tuvo con la esposa de Maxi López por su acercamiento

Maxi López admitió que la buena onda y el trato diario con su ex esposa, Wanda Nara, generaron una conversación a fondo con su actual pareja, Daniela Christiansson.

La situación se originó cuando Maxi López aceptó formar parte de Masterchef Celebrity. Durante las grabaciones del programa, los "chistes y las miradas cómplices" entre López y Nara despertaron suspicacias en el ambiente. Esto llevó a que se especulara con una supuesta crisis de pareja con Daniela Christiansson, quien además está transitando la recta final de su segundo embarazo.

En una entrevista, a Maxi le preguntaron directamente si este acercamiento a Wanda le había traído conflictos en su hogar. El ex jugador blanqueó la verdad y reconoció la dificultad del proceso. "Encarar esto no es fácil. Hay cosas que hemos charlado con Daniela con mucho tiempo".

López reveló que, de hecho, dudó antes de aceptar la propuesta de Masterchef porque era algo nuevo para él, pero fue Christiansson quien le dijo que "tenía que hacerlo".

El exfutbolista enfatizó que el proceso de adaptación a la nueva dinámica con su ex y "toda la situación" no fue sencillo y "llevó mucho tiempo".

Sin embargo, Maxi López reconoció que la clave para manejar la situación es la "buena comunicación" que mantiene con su esposa. Esto le permite manejarse tranquilo, sin que su vínculo con Wanda le genere desconfianza.

Maxi López explicó que, aunque "pueden pasar cosas" y "algo que uno no controla" que podría molestar a su pareja, siempre hablan "porque la intención es buena". A día de hoy, el exjugador asegura: "No tenemos fricciones en este momento".