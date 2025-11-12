La China Suárez regresó a Argentina y rápidamente quedó en el centro de la polémica por dos situaciones recientes. La primera, la cancelación de la entrevista que iba a dar en el programa Antes que Nadie (Luzu). La segunda, la aclaración de su vínculo con Ángela Torres, también ex pareja de Rusherking.

La actriz utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para dar su versión de los hechos respecto a la entrevista fallida. Se había rumoreado que la producción de Diego Leuco optó por cancelar la nota luego de que Suárez supuestamente solicitara la presencia de Nicolás Occhiato, a pesar de que la entrevista no fuera en su ciclo.

Suárez desmintió haber puesto exigencias: "Yo no me enteré de ninguna exigencia... No las puse yo". Explicó que ella había manifestado que prefería ir con Leuco, ya que él la había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien. Concluyó que el incidente fue "un mal entendido que se podría haber evitado".

Además, la artista apuntó duramente contra la productora Olga, que también por X decidió "seguir fomentando el hate" con un tuit que, según Suárez, buscaba confirmar que apoyaban a Wanda. Ella afirmó que estas situaciones muchas veces exceden a los actores.

En otra línea de temas, la actriz se refirió por primera vez a su supuesto conflicto con Ángela Torres. Es importante recordar que hace un tiempo atrás Torres había contado en un stream con Martín Cirio que Suárez la tenía bloqueada en redes y le suplicó que la desbloqueara. Torres se mostró "cero ofendida", sugiriendo que el enojo venía de la China hacia ella.

La periodista Yanina Latorre sumó más leña al fuego, contando en SQP que Suárez no quería asistir al programa de Nicolás Occhiato justamente por la presencia de Ángela.

Contestando un tweet que resumía esta versión, la China Suárez fue contundente y desmintió la información sobre su ex colega: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming".

De esta manera, Suárez aprovechó la "volada" del escándalo para aclarar su versión sobre su vínculo con Torres. La fuente también menciona que la actriz apuntó filosa contra la periodista Laura Ubfal y también contra Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, lo que podría perjudicar el acuerdo legal entre Magnolia y Amancio.