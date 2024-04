Javier Milei hizo referencia al reciente paso por Argentina de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson. Durante su visita, la general no solo planteó una nueva doctrina en política exterior, sino que también destacó la importancia de garantizar una “verdadera libertad de expresión”.

“Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina”, escribió el presidente.

Y agregó: “Parte de nuestra visión es que creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos”. Además, criticó la actitud de ciertos sectores del periodismo que, según él, se han acostumbrado a ser tratados como “profetas de la verdad única e incontrastable”, incapaces de aceptar críticas o correcciones.

Javier Milei continuó denunciando la corrupción y la falta de ética dentro del periodismo: “La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también”.

“El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie”, declaró Milei. Destacó la independencia del movimiento y su compromiso de no permanecer en silencio frente a la desinformación y las operaciones mediáticas.

El presidente concluyó su serie de mensajes afirmando: “Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas. Viva la libertad carajo”.

El fuerte elogio de Elon Musk a Javier Milei por su discurso en el Foro de Davos

Javier Milei realizó su presentación ante el Foro Internacional de Davos este miércoles por el mediodía y causó repercusión a nivel mundial con su discurso. El jefe de Estado mantiene una buena relación vía redes con el empresario Elon Musk y este reaccionó a su discurso en X (Twitter).

El CEO de la red social y Tesla manifestó un crudo análisis citando el alegato en contra del socialismo y el colectivismo mundial de Milei. “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, escribió Musk.