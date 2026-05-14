La filial sanjuanina de la Cruz Roja intensificó durante el último tiempo las capacitaciones en primeros auxilios y RCP en distintos establecimientos educativos de la provincia. El presidente de la institución, Juan Castro, aseguró que actualmente trabajan en varios puntos de San Juan y destacó el creciente interés de estudiantes, docentes y organizaciones sociales por aprender técnicas que pueden salvar vidas.

La Cruz Roja filial San Juan capacita actualmente entre cinco y siete escuelas por mes en distintos departamentos de la provincia. “Recibimos muchísimos pedidos de capacitación en primeros auxilios y RCP. En algunos casos no logramos responder inmediatamente y debemos reprogramar para el mes siguiente, pero eso demuestra el interés que existe en la comunidad. Actualmente estamos trabajando aproximadamente con entre cinco y siete escuelas por mes en diferentes puntos de la provincia”, afirmó Castro a DIARIO HUARPE.

Según indicó, las solicitudes llegan de manera constante desde escuelas, clubes y uniones vecinales. Las instituciones interesadas deben comunicarse a través de las redes sociales de la Cruz Roja, donde reciben el correo electrónico para enviar la solicitud formal. “Luego coordinamos el día y el horario para realizar la actividad”, señaló.

Cómo enseñan RCP a niños y adolescentes

Uno de los principales desafíos es adaptar las capacitaciones a chicos y adolescentes. Sin embargo, Castro aseguró que “incluso niños pequeños o personas que no saben leer y escribir pueden aprender RCP y primeros auxilios".

Para lograr mayor atención y participación, utilizan herramientas didácticas especialmente pensadas para estudiantes. “Trabajamos con videos, muñecos y recursos dinámicos diferentes a los que usamos con adultos”, explicó.

Además, agregó sobre las capacitaciones a realizar: “Siempre comenzamos preguntando quién vio alguna vez a una persona convulsionar o a alguien con sangrado nasal. Son situaciones comunes y ahí entienden que todos debemos saber cómo actuar”.

Voluntarios que nacen en las escuelas

Castro también reveló que varias de las capacitaciones terminaron generando nuevos voluntarios para la institución. “Muchos chicos participan de los talleres, les gusta la experiencia y después deciden sumarse al voluntariado de Cruz Roja”, comentó.

Desde la entidad consideran que el aprendizaje de RCP y primeros auxilios no solo aporta herramientas para actuar en emergencias, sino que también fortalece el compromiso social y comunitario entre los jóvenes sanjuaninos.