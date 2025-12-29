La Dirección de Información para la Prevención del Delito D-2 presentó oficialmente su nuevo logo institucional en la provincia de San Juan, en el marco de un proceso integral de fortalecimiento y puesta en valor de la dependencia. La iniciativa fue impulsada por la Policía de San Juan y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

El objetivo principal de esta renovación es consolidar la identidad, la misión y los valores de la Dirección, reafirmando su rol estratégico dentro del sistema de seguridad provincial. En este contexto, también se desarrolló un profundo trabajo archivístico e investigativo que permitió esclarecer la fecha oficial de creación de la D-2, establecida el 21 de marzo de 1956.

Publicidad

La reconstrucción histórica permitió recuperar los distintos momentos institucionales que atravesó la dependencia desde su origen, así como las modificaciones normativas que derivaron en su denominación actual, aportando un marco histórico clave para comprender su evolución y función dentro de la fuerza.

El secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado, encabezó la actividad y destacó la importancia de reconstruir la historia de la D-2 como un aporte fundamental a la identidad institucional y al fortalecimiento profesional de la Policía. Además, subrayó el rol central que cumple la Dirección en la articulación y el intercambio de información con otras fuerzas de seguridad, reafirmando su compromiso con la prevención, la planificación y la responsabilidad institucional.

Publicidad

Por su parte, el jefe de Policía de San Juan, Néstor Álvarez, remarcó que la creación y evolución de la D-2 responde a los nuevos paradigmas de seguridad y al modelo de policía de cercanía con la comunidad. En ese sentido, señaló que la información no se limita a la mera recopilación de datos, sino que implica un análisis estratégico y estadístico orientado a planificar respuestas tempranas y eficientes frente al delito.

Finalmente, el jefe de la Dirección D-2, comisario general Guillermo Aballay, destacó que el eje del trabajo institucional apunta a consolidar la identidad y la funcionalidad de la dependencia como una unidad estratégica de inteligencia operativa.

Publicidad

De la presentación participaron integrantes de la Dirección D-2, autoridades de la Plana Mayor de la Policía de San Juan y representantes de otras Fuerzas de Seguridad.