La convocatoria de la selección brasileña por parte del director técnico Carlo Ancelotti ha generado un verdadero conflicto en el ámbito futbolístico español. La polémica se originó en la reciente doble fecha FIFA de septiembre, donde el equipo ya había asegurado su boleto para el Mundial 2026. Pese a esta situación, el entrenador decidió incluir al delantero del FC Barcelona, Raphinha, en la nómina, lo que contrastó notablemente con la ausencia de futbolistas del Real Madrid, como Vinícius Jr., Rodrygo y Éder Militao, quienes recibieron un permiso para permanecer en sus clubes.

El periódico catalán Sport fue uno de los medios más críticos. Su columnista, Joaquim Piera, argumentó que la citación del futbolista del Barcelona carecía de sentido, dado que los encuentros no tenían trascendencia competitiva. Además, calificó la elección de Ancelotti como un "trato desigual" en comparación con la "armada canarinha merengue". Mientras sus colegas merengues se quedaban en Europa, Raphinha cruzó el océano para jugar 78 minutos en el Maracaná y se preparaba para enfrentar a Bolivia en altura, un viaje que, según Mundo Deportivo, conllevó una considerable carga física y logística.

Publicidad

La dirigencia del equipo culé, consciente de la importancia de Raphinha en el esquema táctico, expresó su malestar por el desgaste innecesario del jugador en un momento clave del campeonato. Marca, por su parte, sostuvo que la justificación para la liberación de los jugadores del Madrid se basó en el hecho de que el viaje a Bolivia, con su altitud, representaba un "esfuerzo extra". Sin embargo, esta explicación no hizo más que avivar las llamas de la polémica, ya que Raphinha fue el único de los habituales que tuvo que afrontar dicho trayecto.

El propio futbolista, ajeno a la controversia, compartió su sentir en las redes sociales, donde publicó una fotografía con la camiseta de la "Canarinha" acompañada de la frase "Siempre es un honor", manifestando su orgullo por defender los colores de su nación. Ahora, la atención se centra en su pronto regreso a la disciplina del Barcelona para encarar los próximos compromisos de Liga y el inicio de la Champions League, con la expectativa de que el esfuerzo realizado no afecte su rendimiento.