La Dirección de Bibliotecas Populares abre un espacio para explorar el arte del collage

La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan invita a la comunidad a participar de "Collage en acción: cortar, pegar, crear", un encuentro gratuito diseñado para experimentar con el arte del collage desde un enfoque lúdico y accesible para todas las personas, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La actividad se llevará a cabo el jueves 30 de abril al atardecer, a partir de las 17:30 horas, en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares, ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Las Heras, en la ciudad de San Juan.

El taller se presenta como un espacio abierto en el que el hacer es el protagonista. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en el proceso creativo a través de tres acciones fundamentales: recortar, combinar y crear sus propias imágenes. La dinámica propuesta busca incentivar la exploración personal y colectiva, valorando el error como parte del aprendizaje y la experimentación como eje central de la experiencia.

La convocatoria está dirigida a cualquier persona interesada en descubrir o profundizar en la técnica del collage, sin que sean necesarios conocimientos artísticos previos. La organización destacó que el encuentro fue pensado como un espacio inclusivo y participativo, donde cada asistente puede desarrollar su propia mirada a partir de materiales sencillos como revistas, papeles, tijeras y pegamento.

La actividad es completamente gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Quienes deseen participar deberán comunicarse con la Dirección de Bibliotecas Populares para reservar su lugar. La medida busca garantizar una experiencia de calidad y asegurar que cada asistente cuente con los materiales necesarios para desarrollar su trabajo durante la jornada.