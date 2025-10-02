Con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) como el sistema de votación en las próximas elecciones legislativas, la Dirección Nacional Electoral (DNE) ha decidido reforzar la capacitación, sumando a un actor clave del proceso: los fiscales partidarios. Si bien la Justicia Electoral tiene la obligación de instruir a las autoridades de mesa (presidente y vicepresidente) y a los delegados judiciales, la novedad del sistema motivó la extensión de esta preparación.

La DNE anunció que realizará una jornada optativa de capacitación especial dirigida a los apoderados de los partidos políticos y, en particular, a los fiscales. El objetivo principal es "asegurar un proceso transparente y sin controversias" durante la votación y, fundamentalmente, en el escrutinio. La cita es este sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana en el salón Eloy Camus del Centro Cívico.

Publicidad

Los fiscales cumplen un rol esencial en el control y la fiscalización del acto eleccionario, trabajando codo a codo con el presidente y vicepresidente de mesa. Por ello, la capacitación busca que estos representantes de las agrupaciones políticas se "familiaricen completamente con el nuevo sistema de votación".

Con esta medida, la Justicia Electoral busca anticiparse a posibles problemas. La idea es minimizar "posibles dudas o conflictos durante el escrutinio" y, de esta manera, garantizar que el proceso se desarrolle "con la mayor fluidez y consenso posible".

Publicidad

La Boleta Única Papel representa un cambio significativo respecto al sistema de boletas de papel tradicionales. Al tratarse de un solo documento que contiene toda la oferta electoral, su correcta marcación y, sobre todo, su escrutinio, requiere de un entendimiento claro por parte de todos los actores.

Esta jornada forma parte del "plan integral de la Justicia Electoral para adaptar a todos los actores involucrados a la implementación de la Boleta Única Papel", consolidando el esfuerzo por llevar a cabo una elección ordenada y con el respaldo de todos los partidos políticos.