La Sede Cuyo de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) cumple diez años transformando el panorama cultural de San Juan. Desde su apertura en 2016, la institución ha permitido que cientos de jóvenes accedan a una formación profesional de élite sin necesidad de emigrar a grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba. Con más de 900 egresados hasta la fecha, la escuela no solo otorga un título terciario, sino que se ha convertido en una trinchera de resistencia para la cultura local.

Eliana Quiroga, coordinadora de primer año y egresada de la primera camada, analizó este trayecto para DIARIO HUARPE destacando que la gratuidad es el pilar fundamental:

"Estamos estudiando gratuitamente cine, eso es algo que hay que no sucede en todas partes del mundo y que abre una posibilidad a los jóvenes de poder ver otra forma de trabajo".

Para Quiroga, la escuela cumple un rol social clave al permitir que el arte sea una salida laboral real y federal. (Foto Marín Britos / DIARIO HUARPE)

Un festival que va de lo clásico a innovador

Para celebrar esta década, la sede organizó un festival que combina proyecciones en el playón de la escuela con talleres de formación técnica, ubicado en calle 25 de Mayo 1670 Oeste, Capital. La propuesta busca equilibrar la tradición cinematográfica con las nuevas demandas tecnológicas.

(Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

"Cuando trabajamos en la postproducción suena mucho lo que es la inteligencia artificial, son herramientas que de a poquito vamos integrando para poder potenciar la formación de los chicos sin irnos de lo clásico", explicó Quiroga.

La agenda incluye desde proyecciones en 16 mm, un formato analógico casi extinto en salas comerciales, hasta charlas sobre efectos especiales y streaming. El punto culminante será el "Bloque Cuyano" del sábado a partir de las 20 hs, donde realizadores locales mostrarán obras que han nacido en la provincia, reforzando la idea de que existe un lenguaje audiovisual propio de la región.

Preparativos de lo que se podrá ver en el festival aniversario de la Enerc. (Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

Voces estudiantiles: entre la excelencia y la crítica

Los alumnos que hoy cursan el último año de la carrera coinciden en la alta calidad académica, pero no omiten los desafíos que enfrentan diariamente. Nicole, estudiante de tercer año que desarrolla una tesis de ficción, destacó el nivel de los docentes:

"Trabajamos con profesionales, con personas que hacen películas a nivel internacional, y que tengamos el acceso a ese conocimiento de manera pública es increíble".

Sin embargo, Nicole señaló que la modalidad mixta (virtual y presencial) impuesta en los últimos tiempos afecta el aprendizaje en áreas prácticas. "Ayudaría muchísimo más que fuera presencial, porque hay un montón de áreas que necesitan el contacto con objetos", reclamó. La estudiante ejemplificó esta dificultad con las clases de fotografía. "Es muy loco que a la profesora la tengamos a través de una pantalla y no poder preguntarle de manera presencial '¿este botón para qué es?" explicó.

Nicole y Malena, comparten el entusiasmo y los desafíos de cursar su último año en una institución pública de alta exigencia académica. (Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

Anhelo de la identidad e industria local

Para quienes están a punto de egresar, el cine nacional es una herramienta de soberanía cultural. Malena Álvarez, quien lidera la primera tesis documental de su camada, expresó con emoción lo que significa formarse en su tierra:

"Saber que existen personas que quieren hacer cine y que están haciendo cine acá en la provincia es una cosa que nos da mucha esperanza".

(Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

Álvarez hizo hincapié en la necesidad de federalizar los relatos: "Nos alegra saber que existan personas dispuestas a apostar por el cine sanjuanino, por ver el acento, la palabra 'semita' en todas las cosas que producimos, el cine no es exclusivo de los porteños" remarcó. Su sueño, compartido por muchos de sus compañeros, es que la tecnicatura sea solo el comienzo de una industria cinematográfica sanjuanina consolidada.

Con un alumnado de unos 65 estudiantes, desde la coordinación de la Enerc, el mensaje es de resistencia y proyección. "Esta idea de defender el cine nacional es algo que siempre lo tenemos remarcado. Si hay que salir (a defenderlo), vamos a salir", concluyó Eliana Quiroga, invitando a los sanjuaninos a participar de las últimas jornadas del festival que se extenderán hasta la medianoche del sábado con música en vivo y proyecciones de todas las sedes del país.

Dato

Las actividades de festival comienzan desde el jueves 14 al sábado 16 de mayo, a partir de las 20hs hasta las 00hs. Habrá habra charla/talleres, proyecciones cinematográficas y bandas en vivos, además de patio de comida, con entrada libre y gratuita en el playón de la escuela. Mas información en la página oficial de la Enerc.

