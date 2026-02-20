La Asociación del Fútbol Argentino salió al cruce de la citación a indagatoria dispuesta por el juez en lo Penal Económico N°5, Diego Alejandro Amarante, contra su presidente, Claudio Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros integrantes de la conducción.

La medida fijó para el próximo 5 de marzo la declaración indagatoria de los dirigentes e incluyó la prohibición de salida del país hasta que se concrete ese trámite procesal. No se descarta que la restricción pueda extenderse según la evolución del expediente.

Publicidad

Millonarios montos bajo la lupa

La causa investiga presuntas retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas en tiempo y forma. Los montos bajo análisis superan los 19.000 millones de pesos, distribuidos entre IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

De acuerdo con el expediente, julio de 2025 fue el mes con mayor volumen observado, seguido por septiembre. Tras las indagatorias, el magistrado tendrá diez días para resolver si dicta procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento.

Publicidad

La defensa de la AFA

En un comunicado oficial, la AFA negó tener deuda exigible y sostuvo que las obligaciones cuestionadas fueron abonadas antes de su vencimiento. Además, cuestionó el accionar del organismo recaudador ARCA y calificó de “prematuro” el llamado a indagatoria mientras existen planteos pendientes de resolución ante la Cámara de Apelaciones.

Desde la entidad madre del fútbol argentino señalaron que se trata de la única asociación civil en esa situación que fue denunciada penalmente y remarcaron que el proceso se encuentra en etapa de instrucción, sin definición sobre responsabilidad penal alguna.

Publicidad

Impacto deportivo y escenario abierto

El escenario judicial abre interrogantes institucionales de cara al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección argentina defenderá el título. Si la prohibición de salida del país se mantuviera vigente, Tapia podría verse impedido de asistir.

Mientras tanto, el conflicto avanza en paralelo al calendario deportivo y suma tensión en la antesala de uno de los eventos más importantes del fútbol internacional.